Zurich-Aktionäre wählen Peter Maurer in den Verwaltungsrat

Die Aktionäre der Zurich Insurance Group haben an der Generalversammlung vom (heutigen) Mittwoch sämtlichen Traktanden zugestimmt. Sie genehmigten dabei unter anderem eine im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf 22 Franken pro Aktie erhöhte Dividende, wie der Konzern am Nachmittag mitteilte. Ausserdem wählten sie den IKRK-Präsidenten Peter Maurer neu in den Verwaltungsrat.