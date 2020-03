Zurich-Chef Mario Greco verdient 9,3 Millionen Franken

Die Zurich Insurance Group hat ihren Chef Mario Greco im Jahr 2019 etwas fürstlicher entlöhnt als im Jahr davor. Greco verdiente 9,3 Millionen Franken nach 8,8 Millionen 2018, wie aus dem am Freitag erstmals nur online veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Die Generalversammlung soll am 1. April in kleinerem Rahmen und ohne anschliessenden Apéro durchgeführt werden.