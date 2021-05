Zurich gewinnt in Deutschland Geschäft für Vodafone-Angestellte

Die Zurich-Gruppe hat in Deutschland ein grösseres Versicherungsgeschäft an Land gezogen. Sie übernimmt für rund 16'000 Mitarbeitende des Telekomkonzerns Vodafone die Absicherung von Todesfall- und Invaliditätsrisiken. Angaben zum finanziellen Umfang des Geschäfts werden in der Mitteilung vom Donnerstag nicht gemacht.