Zurich holt ausgelagerte Stellen wieder in den Konzern

(Um Abschnitte 5, 7 und 8 ergänzt) - Der Versicherungskonzern Zurich holt an andere Firmen ausgelagerte Jobs wieder in den Konzern zurück. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Auslagern in all diesen Fällen keinen Mehrwert geschaffen hat", sagt Zurich-Chef Mario Greco.