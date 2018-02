Zurich Insurance kauft Lateinamerika-Geschäft der QBE-Group für 409 Mio USD

Die Akquisition soll laut Mitteilung von Sonntagabend bis Ende 2018 zu einem Abschluss kommen und im Jahr darauf die Investitionsrendite bzw. Hurdle Rate von 10%, welche die Zurich bei Zukäufen mindestens anstrebt, deutlich übertreffen. Den Kaufpreis finanziert die Zurich aus internen Ressourcen.

Insgesamt erzielte QBE in Lateinamerika im Jahr 2017 Bruttoprämien im Umfang von 790 Mio USD, die dank einem breiten Produktangebot und einem starken Vertrieb erreicht wurden. Rund die Hälfte der Prämieneinnahmen wurden allein in Argentinien erwirtschaftet, dies in erster Linie im Sachgeschäft.

In Argentinien verdopple sich dank der Übernahme das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft (Property&Casualty - P&C). Mit einem Marktanteil von 8,4% werde die Zurich zum führenden Versicherer des Landes in den kombinierten Segmenten P&C und Lebensversicherung sowie zum drittgrössten eigenständigen P&C-Versicherer mit einem ähnlich hohen Marktanteil. In Ekuador ist die Zurich neu die Nummer Drei.

