Die Versicherungsgesellschaft Zurich Insurance hat 2017 ihre Solvenzposition verbessert. Der sogenannte Solvenzquotient, der am Prüfinstrument Swiss Solvency Test (SST) der Aufsichtsbehörde Finma gemessen wird, erhöhte sich per Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr auf 216 von 204 Prozent, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Der Wert liege somit deutlich über den Anforderungen und belege die Stärke der Bilanz der Zurich, heisst es weiter.