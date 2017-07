Die Zurich Schweiz rechnet aus dem Unwetter, das am vergangenen Wochenende über die Region Zofingen und Oftringen gezogen ist, bei ihren Kunden mit Schadenskosten von voraussichtlich 6,5 Mio CHF. Die Zurich-Kunden hätten Schäden an über 800 Fahrzeugen und rund 350 Haushalten und Geschäftslokalitäten gemeldet, teilt die Schweizer Tochter der Zurich Insurance Group am Montag mit.