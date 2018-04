Zwahlen & Mayr schlägt Yves Bosson zur Wahl in Verwaltungsrat vor

Die in den Bereichen Stahlbau und Edelstahlrohre tätige Zwahlen & Mayr schlägt den Aktionären an der Generalversammlung vom 26. April Yves Bosson zur Wahl in den Verwaltrungsrat vor. Er war von 2008 bis zu seinem Austritt Ende 2017 CFO des Unternehmens, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Mit ihm sollen die administrativen und finanziellen Komptenzen des Unternehmens verstärkt werden.