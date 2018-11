Zwangspause für 100 000 Bahnkunden wegen Tarifstreits in Österreich

(Ausführliche Fassung) - Rund 100 000 Bahnkunden in Österreich haben wegen eines Tarifstreits am Montag eine zweistündige Zwangspause hinnehmen müssen. Nach einem für Mittag angekündigten Warnstreik der Gewerkschaft Vida liessen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) von 12.00 bis 14.00 Uhr von sich aus alle Züge in den Bahnhöfen stehen. Von dem Stillstand waren auch die grenzüberschreitenden Züge aus und nach Deutschland betroffen, die ihrerseits in den Bahnhöfen auf grünes Licht warten mussten.