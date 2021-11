Zwei Monate nach Vulkanausbruch: Schaden von bis zu 700 Millionen

Der vor zwei Monaten auf der Kanareninsel La Palma ausgebrochene Vulkan hat bisher nach amtlichen Schätzungen Schäden in Gesamthöhe von bis zu 700 Millionen Euro verursacht. "Wir sind aber noch mittendrin (in der Katastrophe)", wurde der kanarische Ministerpräsident Ángel Víctor Torres am Freitag in der Zeitung "El País" zitiert. Der Schaden steige von Minute zu Minute, hiess es. Die zu Spanien gehörende Insel im Atlantik vor der Westküste Afrikas hat knapp 85 000 Bewohner.