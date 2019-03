Zweiter Anlauf: ZF will Bremsenhersteller Wabco kaufen

(Ausführliche Fassung) - Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen strebt die nächste grosse Übernahme an. Das Unternehmen will für gut 6,2 Milliarden Euro den US-Bremsenhersteller Wabco übernehmen. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie sie am Donnerstag mitteilten. Mehr als die Hälfte der Wabco-Aktionäre, aber auch die Wettbewerbsbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. ZF geht davon aus, dass das Geschäft Anfang 2020 über die Bühne gehen wird.