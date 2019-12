100 Euro-Warenkorb kostet in der Schweiz 168 Franken

In Deutschland kostete derselbe Warenkorb im vergangenen Jahr 107 Euro, wie der Statistik zu entnehmen ist. Etwas teurer war er in Frankreich mit 109 Euro und in Österreich mit 111 Euro, während er in Italien mit 98 Euro leicht unter dem europaweiten Durchschnitt lag.

Preisniveau hoch

Bezüglich des Preisniveaus ist die Schweiz laut Statistik das drittteuerste Land in Europa. Das BFS errechnet es, indem es die Kaufkraftparität durch den Wechselkurs teilt. Das Preisniveau betrug 2018 hierzulande 145,8 Indexpunkte gegenüber 100 Punkten im Durchschnitt der 28 EU-Staaten.

Noch höher als in der Schweiz war das Preisniveau in Island (154,3 Punkte) und Norwegen (147,7), während es beim Nachbarn Deutschland bei 106,8 Punkten lag. Das tiefste Preisniveau fand sich in der Türkei (40,6), gefolgt von Nordmazedonien (44,7) und Albanien (46,5).

Mehr als doppelt so hoch als im EU-Durchschnitt war das Schweizer Preisniveau etwa für Gesundheitspflege (209 Punkte) oder für Erziehung und Unterricht (219). Allerdings gab es auch Positionen, wo die Schweizer Preise unter dem europäischen Mittel lagen - dazu gehörten etwa Einrichtungsgegenstände und Teppiche (88) oder Software (98).

