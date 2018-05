Angebotsmieten in der Schweiz stagnieren im April laut Homegate

Nach der Talfahrt im Vormonat ist bei den Mieten in der Schweiz wieder Stagnation angesagt. Die Angebotsmieten sind gegenüber dem März unverändert geblieben, wie der Immobilienportalbetreiber Homegate am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Der Mietindex der Schweiz bleibt bei 113,5 Punkten.