Angebotsmieten sind im November gestiegen

Der von Homegate gemeinsam mit der ZKB berechnete Mietpreisindex stieg gegenüber dem Oktober-Wert um 0,1 auf 115 Punkte. Der Index misst schweizweit die monatliche Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen. Im Vergleich zum November 2019 sind die Mieten indes laut der Mitteilung vom Montag um 0,97 Prozent gestiegen.

Starker Anstieg in Zug

Mit steigenden Mieten waren insbesondere Wohnungssuchende in den Kantonen Zug (+1,35%), Genf (+1,19%) und Graubünden (+1,07%) konfrontiert. Ein Rückgang wurde hingegen in den Kantonen Neuenburg und Glarus (je -0,30%) verzeichnet.

Bei den grösseren Städten stiegen die Mieten in Genf (+1,90%) am deutlichsten und auch in Zürich (+0,83%) und Luzern (+0,70%) waren sie höher. Tiefere Angebotspreise wurden in Lugano (-0,88%) verzeichnet.

yr/tt

(AWP)