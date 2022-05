Angebotsmieten steigen im April minimal weiter

Der Homegate-Mietindex zu den neuen und wieder zu vermietenden Wohnungen ist im April wie schon im Vormonat leicht um 0,2 Prozent auf 117,4 Punkte gestiegen. Damit seien die Angebotsmieten weiterhin stabil, schrieb das Immobilienportal am Mittwoch in einer Mitteilung. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein Plus von 1,8 Prozent.

Mit Blick auf die einzelnen Kantone kam es im April derweil zu einigen Schwankungen. So kletterten die Mieten in Nidwalden um doch deutliche 1,7 Prozent, während sie im Kanton Zug um 2,2 Prozent sanken. Damit habe sich die Entwicklung der letzten zwölf Monate in diesen beiden Kantonen verstärkt. Abgesehen von diesen beiden Ausreissern lagen die Schwankungen allerdings in einer engeren Bandbreite von plus/minus 1 Prozent.

Mit Blick auf die Städte zeigt sich in Zürich mit einem Anstieg von rund 1 Prozent die grösste Veränderung, so Homegate weiter. In Lugano gingen die Mieten indes um ein halbes Prozent zurück.

Den Angebotsmietindex erhebt Homegate monatlich in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank.

dm/rw

(AWP)