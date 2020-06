Anlageexperten rechnen mehrheitlich mit langsamer Erholung der Konjunktur

Auf globaler Ebene rechnen 44 Prozent der befragten Finanzexperten mit Erholung der Konjunktur in Form eines "Hockeyschlägers", wie aus einer am Montag publizierten Studie des CFA Institute hervorgeht. Dies impliziert eine Stagnation von zwei bis drei Jahren, bis Anzeichen einer Erholung sichtbar werden.

Weitere 35 Prozent gehen von einer "U-Form" aus, was einer langsamen Erholung nach drei bis fünf Jahren entsprechen würde. Laut der im April durchgeführten Erhebung rechnen lediglich knapp 10 Prozent mit einer raschen "V-förmigen" Erholung, und rund 12 Prozent erwarten eine langfristige Durststrecke.

Weitgehend einig zeigen sich die Experten bezüglich der Preisverzerrungen an den Finanzmärkten. So sind 96 Prozent der insgesamt gut 13'000 befragten Anlagespezialisten der Meinung, dass die Krise zu falschen Bewertungen von Vermögenswerten führt. Während in Nordamerika und Europa dabei Regierungsinterventionen im Vordergrund stehen, zeigen sich Experten in Asien vor allem über die Liquiditätsverwerfungen besorgt.

an/uh

(AWP)