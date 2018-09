Anlegerstimmung in Eurozone durch Schwellenländer belastet

Die Anlegerstimmung in der Eurozone ist im September durch die Turbulenzen in vielen grossen Schwellenländern belastet worden. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator ging zum Vormonat um 2,7 Punkte auf 12,0 Zähler zurück, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Der Rückgang folgt auf zwei Anstiege in Folge. Analysten hatten im Mittel einen leichteren Rücksetzer auf 14,3 Punkte erwartet.