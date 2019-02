Anteil zahlungsunfähiger Personen in der Schweiz leicht gestiegen

Eine überdurchschnittlich hohe Schuldnerquote weisen dabei erneut viele Westschweizer Kantone auf, wie CRIF am Donnerstag mitteilte. Zudem ist die Quoten in den Städten weiterhin generell deutlich höher als in ländlichen Gebieten.

Die schlechtesten Zahler wohnen gemäss der Untersuchung in den Kantonen Neuenburg und Genf, die beide Schuldnerquoten von 10,0 Prozent aufweisen. Auch in den Kantonen von Basel-Stadt (8,2 Prozent) und der Waadt (7,8 Prozent) ist die Schuldnerquote hoch, ebenso im Tessin (7,6%) und im Kanton Jura (7,5%).

Dagegen wohnen die besten Zahler im Kanton Appenzell Innerrhoden mit einer Schuldnerquote von gerade 1,5 Prozent. Ebenfalls tiefe Quoten weisen die Innerschweizer Kantone Uri, Obwalden, Nidwalden und Schwyz sowie Zug auf.

Wie bereits in den Vorjahren war Biel in der Erhebung die Stadt mit den meisten Schuldenproblemen, mit 11,5 Prozent war die Schuldenquote doppelt so hoch wie im gesamten Kanton Bern (5,6 Prozent). Aber auch die Städte Lausanne (11,3 Prozent) und Genf (10,9 Prozent) wiesen hohe Schuldenquoten auf, während die grösste Schweizer Stadt Zürich mit 5,8 Prozent unter dem Schweizer Mittel blieb.

Der Wirtschaftsinformationsdienst CRIF ermittelte die Schuldenquote laut eigenen Angaben anhand von Informationen von 10'000 Unternehmen aus der ganzen Schweiz. Die Erhebung wurde am 31. Januar 2019 durchgeführt.

