Anzahl der Schweizer Transportfirmen seit 2014 um 2,7 Prozent gestiegen

Die Anzahl der Transportfirmen in der Schweiz ist seit 2014 um 2,7 Prozent auf 8'662 Unternehmen gewachsen. Dabei stellte der Güterverkehrt 2020 mit 5'573 Betrieben die grösste Untergruppe in der Güterbeförderung dar, wie der Wirtschaftsinformationsdienst CRIF am Freitag mitteilte.