Anzahl neu zugelassener Autos erneut zurückgegangen

Konkret wurden in der Schweiz und in Liechtenstein im Februar mit 19'108 neuimmatrikulierten Fahrzeugen 13,8 Prozent weniger Autos in den Verkehr eingeführt als im Vorjahr, wie die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, Auto-Schweiz, am Dienstag mitteilte. Bereits im Januar betrug das Minus 10,2 Prozent

Welche Auswirkungen die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus auf den Schweizer Automarkt habe, sei zudem noch nicht absehbar. Noch seien die Lieferketten der Hersteller und Importeure nach Kenntnis von Auto-Schweiz stabil, hiess es dazu.

sta/rw

(AWP)