Arbeitslosenquote sinkt im Mai zum fünften Mal in Folge

(Meldung um Aussagen von Seco-Direktor Zürcher ergänzt) - Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat sich im Mai den fünften Monat in Folge zurückgebildet. Treiber für die Verbesserung am Arbeitsmarkt war allerdings ein starker Saisoneffekt: In der Bauwirtschaft und weiteren saisonabhängigen Branchen wurden erneut mehr Arbeitskräfte gebraucht.