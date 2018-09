Argentinien: Können schwebenden Wechselkurs mit Dollar kontrollieren

Der argentinische Wirtschaftsminister ist zuversichtlich, dass sein Land den schwebenden Wechselkurs zum Dollar steuern kann. "Ich habe keine Angst, dass wir den Dollar nicht kontrollieren können", sagte Nicolás Dujovne am Samstag dem Radiosender Mitre in Buenos Aires. Nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Finanzhilfe an das südamerikanische Land ausgeweitet habe, habe die Regierung einen "radikalen Wandel in Geldpolitik" beschlossen, so Dujovne.