Argentinien verhandelt mit dem IWF über eine flexible Kreditlinie

Argentinien hat mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) Gespräche über eine flexible Kreditlinie begonnen. "Dies wird eine Stärkung unseres Wachstums- und Entwicklungsprogramms erlauben", sagte Präsident Mauricio Macri am Dienstag in einer Fernsehansprache. Zuletzt war der argentinische Peso an den Finanzmärkten stark unter Druck geraten.