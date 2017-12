Argentinien verweigert NGO-Akkreditierungen zu Welthandelskonferenz

(Ausführliche Fassung) - Die argentinische Regierung hat Vertretern mehrerer internationaler Nichtregierungsorganisationen (NGO) die Akkreditierungen zur Welthandelskonferenz in Buenos Aires verweigert. Die zuständigen Stellen hätten einige Organisationen identifiziert, die vor hätten, die Veranstaltung zu stören, hiess es am Freitag in Regierungskreisen zur Begründung. Deshalb sei ihnen der Zugang verweigert worden. 650 akkreditierte NGO-Delegierte bedeuteten aber drei Mal so viele Teilnehmer wie bei der vorigen Konferenz. Die Welthandelsorganisation (WTO) bedauerte den Vorgang.