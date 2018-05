Athen rechnet mit positiven Ergebnissen bei Banken-Stresstests

Die jüngsten Stresstests der Europäischen Zentralbank (EZB) für die vier grössten griechischen Banken sollen nach Informationen aus Kreisen der griechischen Notenbank und des Finanzministeriums in Athen positiv ausgefallen sein. Offiziell sollen die Ergebnisse an diesem Samstag von der EZB bekanntgegeben werden, wie am Freitag aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen verlautete.