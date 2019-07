Australien senkt Leitzins erneut

Notenbankchef Philip Lowe begründete die Zinssenkung mit dem sich nach wie vor abschwächenden Arbeitsmarkt und der noch nicht zufriedenstellenden Entwicklung der Inflation. Die grundsätzliche Lage der australischen Wirtschaft sei weiterhin angemessen, das Wachstum entspreche dem erwarteten Trend.

Man werde die Lage am Arbeitsmarkt eng beobachten. Die Notenbank sei bereit, ihre Politik weiter anzupassen, um nachhaltiges Wachstum zu unterstützen und das Inflationsziel zu erreichen.

Der jüngste Zinsschritt kommt zu einer Zeit, in der die Weltwirtschaft vermehrt Zeichen einer Abschwächung zeigt. Die neuen Gespräche zum Handelskonflikt zwischen den USA und China und die sich nun abzeichnende vorsichtige Stabilisierung der australischen Immobilienpreise könnten der Notenbank in die Karten spielen. Vom Handelsstreit ist Australien besonders betroffen, weil das Land als Rohstofflieferant Chinas einer der wichtigsten Handelspartner der Volksrepublik ist. Jede wirtschaftliche Abschwächung in China schlägt damit auf Australien durch. Bereits in den vergangenen Quartalen hat sich das Wachstum Australiens abgeschwächt./stk/elm/mis

