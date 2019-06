Australien senkt Leitzins erstmals seit drei Jahren

Die Notenbank Australiens hat ihren Leitzins erstmals seit knapp drei Jahren verringert. Wie die Zentralbank am Dienstag in Sydney mitteilte, sinkt der Zins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Es ist der erste Zinsschritt seit September 2016. An den Märkten wurde der Schritt bereits erwartet, weil die Notenbank ihn in Aussicht gestellt hatte. Der australische Dollar reagierte dementsprechend nur kurz auf die Entscheidung.