Australiens Notenbank strafft Geldpolitik

Die Notenbank Australiens hat ihren Leitzins erstmals in der Corona-Pandemie angehoben. Wie die Zentralbank am Dienstag in Sydney mitteilte, steigt der Zins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,35 Prozent. Die Anhebung fiel stärker aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Gerechnet wurde mit einem kleineren Zinsschritt um 0,15 Punkte. Die australische Notenbank ist für eine eher vorsichtige Geldpolitik bekannt.