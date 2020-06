Australische Notenbank bestätigt Leitzins - Optimistischerer Ausblick

Die australische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet und sich etwas optimistischer als zuletzt gezeigt. Der Leitzins verharre bei 0,25 Prozent, teilte die Bank of Australia (RBA) am Dienstag in Sydney mit. Die Entscheidung war erwartet worden. Angesichtes der Beruhigung der Finanzmärkte und fallender Corona-Zahlen hatte die Notenbank ihre Anleihekäufe im Mai deutlich reduziert.