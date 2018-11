Autoneuzulassungen im Oktober weiterhin rückläufig

Über alle Fahrzeugkategorien hinweg gesehen, wurden gemäss den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) 6,1 Prozent weniger neue Motorfahrzeuge in Verkehr gesetzt als im Oktober 2017. Für den Zeitraum Januar bis Oktober liegt das Minus bei 3,4 Prozent im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode. Stark zulegen konnte hingegen die Kategorie der Industriefahrzeuge. Die Differenz zum Vorjahresmonat beträgt hier plus 36,8 Prozent.

Der Debatte um Dieselfahrzeuge entsprechend, sind die Inverkehrsetzungen von Fahrzeugen dieser Treibstoffart weiterhin rückläufig. Konkret wurden im Oktober 2018 noch knapp 6'000 neue Vehikel in den Verkehr eingeführt. Das sind 28 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Mit einem Minus von 1 Prozent blieb die Anzahl der Benziner praktisch konstant. Demgegenüber wurden rund 1'500 Fahrzeuge mit hybridem Antrieb neu zugelassen, ein Plus von 47 Prozent.

sta/kw

(AWP)