BAK prognostiziert Einbruch von rund einem Viertel im Tourismus

Das Basler Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics rechnet wegen der Corona-Pandemie für 2020 mit grossen Einbussen beim Schweizer Tourismus. Derzeit herrsche ein nahezu vollständiger Stopp in der Hotellerie. Und auch in der Gastronomie sei die Situation nur graduell besser, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.