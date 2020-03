Bank von Japan ergreift weitere Massnahme im Kampf gegen Krise

Nach der US-Zentralbank Fed stemmt sich auch die japanische Notenbank mit weiteren Schritten gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Coronavirus-Krise. Damit sollen die Finanzmärkte beruhigt werden und weitere Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Wie die Bank of Japan am Montagmorgen mitteilte, sollen etwa deutlich mehr ETF-Papiere am Markt gekauft werden. Die Börse in Tokio reagierte in nur einer ersten Reaktion positiv auf die Schritte und drehte kurz ins Plus.