Baugewerbe leidet unter schrumpfenden Umsätzen

"Wir blicken verhalten optimistisch in die Zukunft", sagte der Mediensprecher des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV), Matthias Engel, gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Bereits im Sommer hatte der SBV für das Bauhauptgewerbe einen Umsatzrückgang gegenüber dem sehr starken Vorjahr gemeldet. Nun zeichnet sich ab, dass sich der Umsatzschwund fortsetzten dürfte.

Konkret hat das Bauhauptgewerbe in den ersten neun Monaten noch 14,9 Milliarden Franken umgesetzt, 2,7 Prozent weniger als im Vorjahr, wie aus der neusten Quartalsstatistik des SBV hervorgeht. Schuld daran sei der deutliche Rückgang im Wohnungsbau. Hier brachen die Umsätze im Vergleich zur Vorjahresperiode mit einem Minus von gut 13 Prozent regelrecht ein.

Einbruch beim Wohnungsbau

Laut SBV verdichten sich daher die Zeichen, dass der im letzten Jahr noch boomende Wohnungsbau seinen Zenit überschritten hat. Die tiefen Renditen auf den Finanzmärkten hätten den Mietwohnungsbau in den letzten Jahren befeuert, was einen starken Anstieg der Leerstände zur Folge hatte. Dies wiederum habe die Risiken im Wohnungsbau erhöht. Daher sei eine Korrektur sowohl der Immobilienpreise als auch der Wohnbautätigkeit mittel- bis langfristig wohl unausweichlich, so der SBV.

Dass es nicht zu einer harten Landung kommt sei nicht ausgeschlossen. Es bestehe zumindest die Hoffnung, dass der momentane moderate Rückgang der Wohnbautätigkeit helfe, die Risiken eines Einbruchs abzufedern. Vor allem aber in Regionen mit hohen Leerständen könne es bereits kurzfristig zu "substanziellen" Rückgängen der Wohnbautätigkeit kommen, teilte der Verband weiter mit.

Beschäftigungslage schwierig

Das sind insgesamt keine guten Nachrichten für die Beschäftigungslage am Bau. Seit Ende September 2017 zählt die Branche fast 3'000 Vollzeitbeschäftigte weniger, ein Minus von 3,5 Prozent. Der Trend gehe hier laut SBV Mediensprecher Engel klar zu temporären Anstellungsverhältnissen. Daher sei eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten zentral für den Verband.

Hintergrund der Debatte ist der per Ende Jahr auslaufende Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe (LMV). Der LMV ist der Gesamtarbeitsvertrag zwischen dem Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) und den Gewerkschaften Unia und Syna.

Unlängst signalisierten die Baumeister die Bereitschaft, die Frührente Bau mit 60 zu sanieren, ohne das Rentenalter zu erhöhen und die Renten zu kürzen. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit hingegen bleibe ein umstrittenes Thema, über das mit den Gewerkschaften weiter verhandelt werden soll.

Die Gewerkschaften ihrerseits wollen zwar die Vorschläge der Baumeister abwarten, bleiben aber bei ihren Bedingungen. Dies lauten eine Rente mit 60, einer Reallohnerhöhung und keine Verschlechterung im Vertrag, sprich keine Erhöhung der Flexibilität der Arbeitszeiten.

sta/kw

(AWP)