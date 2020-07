Beispielloser Konjunkturabsturz in Deutschland und USA

(Zusammenfassung) - Die Corona-Pandemie stürzt die Wirtschaft grosser Industrieländer in die tiefste Krise der Nachkriegszeit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland brach im zweiten Quartal zweistellig ein. Ähnlich war das Bild in den USA. Regierungen stemmen sich mit gigantischen Konjunkturpaketen gegen die Krise. Zudem wurden viele Einschränkungen, die das Wirtschaftsleben in weiten Teilen im Frühjahr lahmgelegt hatten, seit Mitte Mai gelockert. Ökonomen rechnen daher mit einer Erholung sowohl in Deutschland als auch in den USA. Anders als in den USA ist der deutsche Arbeitsmarkt vor allem wegen der Kurzarbeit bislang vergleichsweise gut durch die Krise gekommen.