Belgien: Geschäftsklima hellt sich überraschend auf

In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Dezember überraschend aufgehellt. Der Indikator stieg um 3,7 Punkte auf minus 8,4 Punkte, wie die belgische Notenbank (BNB) am Freitag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Eintrübung auf minus 13,0 Punkten gerechnet.