Belgien: Geschäftsklima hellt sich weiter auf

In Belgien hat sich das Geschäftsklima im August weiter aufgehellt. Der Indikator stieg um 1,9 Punkte auf minus 12,0 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Dienstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg auf minus 11,8 Prozent erwartet.