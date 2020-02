In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Februar etwas weniger als erwartet eingetrübt. Der Indikator fiel um 0,7 Punkte auf minus 2,7 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Freitag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten einen etwas stärkeren Rückgang auf minus 2,8 Punkte erwartet. Zuvor war der Indikator fünf Monate in Folge gestiegen. Im Februar könnte der Ausbruch des Coronavirus den Indikator belastet haben.