In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Januar wie erwartet eingetrübt. Der Indikator fiel um 0,6 Punkte auf minus 1,5 Punkte, teilte die belgische Notenbank (BNB) am Freitag in Brüssel mit. Volkswirte hatten diesen Rückgang erwartet. Der Indikator ist damit auf den tiefsten Stand seit September 2017 gefallen.