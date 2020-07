Bessere Pensionskassenbilanzen im zweiten Quartal

Der von Willis Towers Watson (WTW) berechnete Pensionskassenindex lag gemäss einer Mitteilung vom Dienstag Ende Juni wieder bei 100,7 Prozent. Im Vorquartal hatte er wegen der Coronakrise noch stark eingebüsst und lag Ende März bei 98,3 Prozent.

Anhand des Index', der auf US-Rechnungslegungsvorschriften basiert, misst WTW quartalsweise die Veränderung des Verhältnisses von Pensionsvermögen zu Pensionsverpflichtungen, also den sogenannten illustrativen Deckungsgrad. Dieser stieg im zweiten Quartal insgesamt um etwa 2,5 Prozentpunkte, wie es weiter heisst.

Durch die Erholung an den Börsen hätten die Pensionskassen im zweiten Quartal eine starke positive Rendite erzielt. Gleichzeitig fielen aber die Renditen von Unternehmensanleihen auf das Niveau von Ende 2019 zurück, wodurch sich die Pensionsverpflichtungen erhöhten. Dieser Effekt dämpfte die positiven Vermögensrenditen etwas.

Weil aber die Vermögenswerte höhere Renditen erzielten, als die Verbindlichkeiten aus den Unternehmensanleihen anstiegen, verbesserten sich unter dem Strich die Bilanzen.

Trotzdem kein Aufatmen

Durch die unerwartet starke Markterholung sollten sich die Investoren gemäss WTW allerdings nicht in Sicherheit wiegen. Denn die Auswirkungen der Krise seien nicht in vollem Umfang erkannt worden und die optimistische Marktstimmung "nur schwer nachvollziehbar".

Hauptgrund für die verbesserten Vermögenswerte seien in erster Linie die Bemühungen der Zentralbanken, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzuschwächen. "Es wäre verfrüht anzunehmen, dass die finanziellen Auwirkungen des Coronavirus hinter uns liegen, wo doch so vieles in Bezug auf die Entwicklung des Virus und seine Auswirkungen auf die Vermögensrenditen ungewiss bleibt", wird WTW-Investmentberater Michael Valentin in der Mitteilung zitiert.

tv/ra

(AWP)