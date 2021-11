Besserung bei Strommangel in China

Die teils kritische Stromversorgungslage in China entspannt sich ein Stück weit. Der Vorrat an Kohle sei gestiegen und decke nun 20-Versorgungstage ab, teilte der staatliche Netzbetreiber State Grid Corporation of China am Sonntag laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua mit. Stromangebot und -nachfrage in den durch den Konzern abgedeckten Gebieten seien damit auf ein normaleres Niveau zurückgekehrt. Allerdings bleibe die Energieversorgung einiger Fabriken, die viel Strom verbrauchten und Schadstoffe ausstiessen, begrenzt. Komplett normalisieren werde sich die Lage über den Winter indes wohl noch nicht, da der Stromverbrauch aussergewöhnlich hoch und die Produktion durch Wasserkraft durch eine Dürre beeinträchtigt sei.