BFS-Baupreisindex im letzten Halbjahr um 0,2 Prozent gesunken

Der Rückgang gegenüber dem vorangehenden Halbjahr ist auf einen Preisrückgang im Hochbau und eine leichte Zunahme im Tiefbau zurückzuführen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Der Rückgang im Hochbau sei dabei hauptsächlich auf tiefere Preise bei den "Sanitäranlagen" zurückzuführen. Die Preise für "Transportanlagen" (Aufzüge) seien aber ebenfalls gesunken, wenn auch weniger stark.

Mit Ausnahme der Zentralschweiz und der Ostschweiz nahmen die Preise laut BFS in allen Grossregionen ab. Am deutlichsten war der Preisrückgang in der Nordwestschweiz (-0,7%), in der Zentralschweiz und in der Ostschweiz stiegen die Preise um 0,4 Prozent an.

Im Tiefbau gab es insbesondere beim "Erd- und Unterbau" (kleinere Trassenbauten) sowie bei den "Baunebenkosten und Übergangskonten" (Ingenieurhonorare) höhere Preise. Die Preise für die "Tragkonstruktion" (kleinere Kunstbauten) seien hingegen gesunken.

Ausser in der Ostschweiz, der Zentralschweiz und der Genferseeregion registrierten den Angaben zufolge alle Regionen eine Preissteigerung. Den grössten Anstieg verzeichnete das Tessin (+1,6%), den stärksten Rückgang die Ostschweiz (-1,6%).

uh/rw

(AWP)