Biden will Millionen Hochschulabsolventen Schulden teilweise erlassen

In den USA sollen mehrere Millionen Hochschulabsolventen ihre Schulden beim Staat nicht mehr komplett zurückzahlen müssen. Präsident Joe Biden kündigte am Mittwoch in Washington an, dass die Regierung in Teilen auf die Rückzahlung von Studienkrediten verzichten werde. Absolventen mit einem Jahresgehalt unter 125 000 Dollar (knapp 125 400 Euro) sollen 10 000 US-Dollar erlassen bekommen. Bei Absolventen aus einkommensschwachen Familien, die ihren Kredit aus einem speziellen Förderprogramm erhalten haben, beträgt der Erlass sogar 20 000 Dollar. Nach Angaben der Regierung könnten 20 Millionen Menschen durch die Regelung schuldenfrei werden.