BIP-Wachstum im vierten Quartal breit abgestützt - Schätzung für 2017 bei 1,0%

Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg in der Periode von Oktober bis Dezember 2017 gegenüber der Vorperiode um 0,6%, gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal waren es +1,9%. Positive Impulse kamen demnach vom verarbeitenden Gewerbe, vom Baugewerbe sowie von den meisten Dienstleistungsbranchen, darunter insbesondere die Finanzdienstleistungen.

Das Wachstum war somit breit abgestützt über die Wirtschaftssektoren, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Auf der Verwendungsseite stützten der Konsum und die Bauinvestitionen das Wachstum. Hingegen hätten die Ausrüstungsinvestitionen und der Aussenhandel negativ zum Wachstum beigetragen.

Die Quartals-Werte liegen im oberen Bereich oder gar etwas über den Ökonomen-Schätzungen. Von AWP befragte Experten hatten das Wachstum zum Vorquartal auf +0,4% bis +0,6% und zum Vorjahr auf +1,6% bis +1,8% geschätzt. Im dritten Quartal war die Schweizer Wirtschaft laut revidierten Zahlen gegenüber dem Vorquartal um 0,7% gewachsen, was leicht höher ist als das ursprünglich gemeldete Plus von 0,6%. Das Wachstum zum Vorjahresquartal wurde mit +1,2% bestätigt.

EHER BESCHEIDENDES WACHSTUM IM GESAMTJAHR

Erstmals gibt es auch eine Schätzung für das Gesamtjahr 2017: Demnach wuchs die Schweizer Wirtschaft um 1,0% nach 1,4% im Jahr 2016. Nach einem verhaltenen Jahresbeginn habe die konjunkturelle Erholung im zweiten Semester stark an Breite und an Schwung gewonnen, so das Seco. Als bedeutendste Wachstumsstütze für das Gesamtjahr 2017 erwies sich das verarbeitende Gewerbe. Aber auch Dienstleistungsbranchen, wie das Gastgewerbe und die Finanzdienstleistungen, stützten das Wachstum deutlich.

Nachfrageseitig wurde das BIP-Wachstum 2017 laut Seco sowohl vom Aussenhandel als auch von der inländischen Endnachfrage gestützt. Der private und staatliche Konsum, die Bruttoanlageinvestitionen und die Exporte wuchsen moderat, während das Importwachstum unterdurchschnittlich ausfiel.

GUTE VORAUSSETZUNGEN FÜR 2018

Laut den Ökonomen von BAK Economics zeigen die Daten einen anhaltenden Aufschwung an. Die Schweizer Wirtschaft startet somit mit viel Schwung in das Jahr 2018, heisst es in einem ersten Kurzkommentar. Die schwache Entwicklung der Güterexporte sei auf den volatilen Transithandel zurückzuführen, während die übrigen Exporte ihren starken Expansionspfad hätten fortsetzen können. Auch die rückläufigen Ausrüstungsinvestitionen seien angesichts der hervorragenden Stimmung in der Wirtschaft nur als Schwankung anzusehen.

Die Analysten der VP Bank bezeichnen das Wachstum des vierten Quartals zwar als erfreulich. Insgesamt sei das Jahr 2017 aber eine Enttäuschung gewesen. Vor allem die schwache Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr laste auf dem Gesamtjahreswachstum. Im Vergleich zu den Wachstumsvorgaben der benachbarten Eurozone falle damit der eidgenössische BIP-Zuwachs 2017 relativ bescheiden aus. Die Vorzeichen für einen kräftigeren BIP-Zuwachs im laufenden Jahr seien nun aber günstig: Die globale Konjunktur hole Schwung und der Franken habe gegenüber dem Euro in den vergangenen Monaten abgewertet.

uh/cf

(AWP)