BIZ plädiert für ausgewogenere Wachstumspolitik

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) plädiert für eine ausgewogenere Wachstumspolitik, die Last von den Zentralbanken nimmt. "Die Geldpolitik kann nicht länger der Hauptmotor des Wirtschaftswachstums sein", schreibt die BIZ in ihrem am Sonntag veröffentlichten Jahresbericht. Auch andere Politikbereiche müssten dazu beitragen, das langfristige Wachstum der Weltwirtschaft zu sichern.