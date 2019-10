BoE-Präsident: Brexit-Einigung hat nicht zwangsläufig Zinserhöhung zur Folge

Der Präsident der britischen Notenbank, Mark Carney, hat die Einigung auf ein Abkommen für den Austritt Grossbritanniens aus der EU begrüsst. Gleichzeitig machte der Notenbanker aber auch deutlich, dass ein geregelter Brexit nicht notwendigerweise eine Zinserhöhung zu Folge habe. Es sei eine "gute Nachricht", dass sich beide Seiten bei den Verhandlungen am vergangenen Donnerstag auf ein Abkommen geeinigt hätten, sagte Carney am Freitag in einem Interview mit Bloomberg TV in New York.