BoE-Vize warnt erneut vor Brexit-Folgen

Mit Ben Broadbent hat ein führender Vertreter der Bank of England (BoE) erneut vor den negativen Folgen des Brexits für die britische Wirtschaft gewarnt. Ein Zurückfahren des Handels mit der EU sei schädlich für das Königreich, sagte Broadbent am Dienstag in einer Rede in Aberdeen. Der Austritt werde zwar auch das Wirtschaftswachstum in der EU belasten, allerdings dürften die Folgen des Brexits für die EU-Staaten viel geringer ausfallen als in Grossbritannien.