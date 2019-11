Erneut sorgte die Aussicht auf den baldigen Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China für Auftrieb. Nach dem Feiertag zu Wochenbeginn profitierten die japanischen Handelsplätze von einem Nachholeffekt und legten besonders stark zu.

Medienberichte gaben den Hoffnungen auf eine teilweise Einigung im Handelsstreit neue Nahrung. China und die USA könnten könnten im Rahmen einer derartigen Vereinbarung einen Teil der zuletzt eingeführten Zölle zurücknehmen, zitierte etwa das "Wall Street Journal" am Dienstag einen hochrangigen Vertreter der US-Regierung. Zudem hatte der Dow-Jones-Index mit einem neuen Allzeithoch seine Rekordjagd wieder aufgenommen und damit den asiatischen Märkten gute Vorgaben geliefert.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen schloss 0,62 Prozent fester bei 4002,81 Punkten. In der Sonderverwaltungszone Hongkong lag der Hang Seng zuletzt 0,27 Prozent im Plus bei 27 621,40. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,76 Prozent auf 23 215,99 Punkte.

(AWP)