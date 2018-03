Branchenverband Interpharma gewinnt Johnson&Johnson als neues Mitglied

Interpharma, der Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz, hat mit Johnson&Johnson Anfang März ein gewichtiges Mitglied dazugewonnen. Das weltweit grösste Gesundheitsunternehmen beschäftigt hierzulande an 21 Standorten rund 7'000 Mitarbeitende und sei damit der grösste US-amerikanische Arbeitgeber in der Schweiz, schreibt der Branchenverband in der Mitteilung vom Donnerstag.