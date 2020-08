Brasilianische Notenbank senkt Leitzins wie erwartet weiter

Die Notenbank Brasiliens hat mit einer weiteren Zinssenkung auf die anhaltenden Probleme der Wirtschaft infolge der immer stärker um sich greifenden Corona-Pandemie in dem Land reagiert. Der Leitzins werde um weitere 0,25 Prozentpunkte auf das Rekordtief von 2,00 Prozent gesenkt, teilte die Notenbank am Mittwochabend in Brasilia mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Schritt in dieser Grössenordnung gerechnet.