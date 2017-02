Der weltgrösste Kaffeeproduzent Brasilien muss erstmals in seiner Geschichte im grösseren Stil Kaffee importieren, um den Bedarf im Inland zu decken. Die Regierung von Staatspräsident Michel Temer habe für vier Monate, von Februar bis Mai, den Import von einer Million Säcken (je 60 Kilogramm) der Sorte Robusta aus Vietnam genehmigt, berichtete das Portal "Folha de Sao Paulo" am Mittwoch. Die bessere Kaffee-Sorte Arabica geht vor allem in den Export.